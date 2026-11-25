राजस्थान के बीकानेर जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे दिग्गज कांग्रेस नेता स्व. रामेश्वर डूडी व नोखा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी को बीकानेर जिला प्रमुख पद के लिए पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। इसी बीच पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल की बेटी और जिला परिषद सदस्य सरिता चौहान ने भी नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है।