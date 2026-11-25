सरिता मेघवाल और निकिता डूडी। फोटो: पत्रिका
राजस्थान के बीकानेर जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे दिग्गज कांग्रेस नेता स्व. रामेश्वर डूडी व नोखा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी को बीकानेर जिला प्रमुख पद के लिए पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। इसी बीच पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल की बेटी और जिला परिषद सदस्य सरिता चौहान ने भी नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है।
हांलाकि पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा, देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग सहित तमाम नेता पूरी कांग्रेस एक होने की बात कह रहे थे। लेकिन बात नहीं बनी। सरिता चौहान ने नाम वापस नहीं लिया। भाजपा की धापू कंवर व निर्दलीय संतोष ने नाम वापस ले लिया है। ऐसे में भाजपा मुकाबले से बाहर हो गई है।
बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव के लिए नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। अब मुकाबला कांग्रेस की निकिता डूडी और कांग्रेसी की बागी सरिता मेघवाल के बीच है। बीकानेर से कांग्रेस ने 30, भाजपा ने 8, आरएलपी ने 2 और माकपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है।
सरिता चौहान ने कहा कि चुनाव में में मेरे पिता और भाई का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बरसों से पार्टी के लिए काम कर रही हूं, कुछ दिन पहले पार्टी में आई नई लड़की को टिकट दे दिया गया।
वहीं कांग्रेस उम्मदीवार निकिता डूडी ने कहा कि पार्टी ने मेरे परिवार पर भरोसा जताया है। मैं डूडी साहब की विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। सभी का समर्थन मेरे साथ है।
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