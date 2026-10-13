13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Bundi News : छोटीकाशी की रामलीला में अपने ही कलाकारों का वनवास

वह भी एक समय था, जब आजाद पार्क में रामलीला शुरू होने से 3 घंटे पहले ही दरी-चटाई लेकर दर्शक जम जाते थे। स्टेट के जमाने में भगवान श्रीराम हाथी पर सवार होकर रावण वध के लिए जाते थे, राजमाता खुद रावले की खिडक़ी से रामलीला देखती थी और भरत-मिलाप का गवाह बनता था बुलबुल का चबूतरा, लेकिन डिजिटल युग में अब छोटीकाशी बूंदी की ऐतिहासिक रामलीला महज औपचारिकता बनकर रह गई है।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 13, 2026

exile of its own artists in ramlila

बूंदी मंडल के कलाकारों द्वारा 4 वर्ष पूर्व रामलीला के मंचन का नजारा।

बूंदी. वह भी एक समय था, जब आजाद पार्क में रामलीला शुरू होने से 3 घंटे पहले ही दरी-चटाई लेकर दर्शक जम जाते थे। स्टेट के जमाने में भगवान श्रीराम हाथी पर सवार होकर रावण वध के लिए जाते थे, राजमाता खुद रावले की खिडक़ी से रामलीला देखती थी और भरत-मिलाप का गवाह बनता था बुलबुल का चबूतरा, लेकिन डिजिटल युग में अब छोटीकाशी बूंदी की ऐतिहासिक रामलीला महज औपचारिकता बनकर रह गई है। शारदीय नवरात्र में आजाद पार्क में रामलीला मंचन हो रहा है, लेकिन इस बार भी बूंदी के कलाकार नहीं, नागौर की मंडली को मौका दिया गया है। शहर का एकमात्र कला मंडल श्री वीरभद्र रामलीला मंडल 1964-65 से लगातार रामलीला करता आ रहा है।

शुरुआत नाहर का चौहट्टा स्थित बुलबुल के चबूतरे से हुई, 1969 से आजाद पार्क इसका साक्षी बना। पंडित बृजसुंदर शर्मा ने इसके आयोजन का जिम्मा नगर पालिका को सौंपा था। वर्तमान मंडल अध्यक्ष महेश श्रृंगी बताते हैं कि हर वर्ष टेंडर डालने के बावजूद पिछले 4 वर्षों से स्थानीय मंडल को अपने ही घर में मंचन का अवसर नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि यह हमारा पेशा नहीं शौक और जुनून है। साल भर रिहर्सल करते हैं। अगर हर साल बाहर की मंडली को ही मौका मिलेगा तो नए कलाकार नहीं जुड़ेंगे और 62 साल पुरानी परंपरा दम तोड़ देगी। जबकि बाहरी मंडलियों की तुलना में आज भी बूंदी के कलाकारों को देखने अधिक भीड़ आती है।

50 साल से पुरुष ही निभा रहे सीता का रोल

इस मंडली की एक खास पहचान यह भी है कि पिछले 50 साल से महिला पात्र का अभिनय भी पुरुष ही कर रहे हैं। कई बार महिला कलाकारों को लाने के सुझाव आए, पर परंपरा नहीं तोड़ी गई। रामलीला मंचन आजाद पार्क में होता है और भरत-मिलाप आज भी उसी बुलबुल के चबूतरे पर होता है, जहां से 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। धार्मिक नगरी में रामलीला शुरू कराने के लिए राजमाता श्यामराज कंवर ने 25 रुपए देकर प्रेरणा दी थी।

कोई सुनने वाला नहीं

नगर परिषद हर साल टेंडर से रामलीला करवाती है, लेकिन सवाल यह है कि जब बूंदी का अपना 62 साल पुराना, मंडल मौजूद है, जिसने बूंदी के बाहर भी नाम कमाया है, तो उसे 4 साल से लगातार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? यदि समय रहते स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिला, तो छोटी काशी की यह सांस्कृतिक विरासत केवल किस्सों में रह जाएगी, जबकि मंच पर नागौर, मथुरा की मंडलियां ही दिखेगी।

चौपाइयों से होता था संवाद

बूंदी की रामलीला के इतिहास के कई रोचक किस्से हैं। स्टेट के समय में कलाकार पूरे चौपाई-दोहे और संवाद के साथ अभिनय करते थे। बूंदी की राजकुमारी महेंद्र कुमारी भगवान राम के राज्याभिषेक की साक्षी बनी। उस दौर में भगवान राम हाथी पर सवार होकर रावण वध को जाते थे, जबकि अन्य पात्र घोड़े-बग्घियों में आते थे। रावण दहन तब लंकागेट पर होता था और पात्र राजा-महाराजाओं की असली ड्रेस पहनते थे। पहली रामलीला में राम-सीता का अभिनय जमनालाल धाभाई और राम-लक्ष्मण ने किया था, रावण बने थे जंगम की बगीची के महंत बाबा चमन गिरी महाराज, जो राजा दशरथ भी बनते थे। राम बने पात्र अब तक 18 बार रावण वध कर चुके हैं।

Bundi News : बालिकाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं स्वावलंबन का दिया संदेश

ये भी पढ़ें
conveyed a message of security and self-reliance

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 12:03 pm

Published on:

13 Oct 2026 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News : छोटीकाशी की रामलीला में अपने ही कलाकारों का वनवास

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : शहरों जैसी लाइब्रेरी का सपना, बेटे की सोच ने बदली गांव की तस्वीर

a dream of city-style libraries
बूंदी

Bundi News : बालिकाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं स्वावलंबन का दिया संदेश

conveyed a message of security and self-reliance
बूंदी

Rajasthan : दो बार विधायक रहे प्रभुलाल करसोल्या फिर बने सरपंच, वजह है बेहद रोचक, चौंक जाएंगे

rajasthan Interesting story prabhulal karsoliya 2 time mla again sarpanch
बूंदी

Bundi News : बूंदी सरप्लस वाटर डिस्ट्रिक्ट है, हर 12 घंटे में मिल रहा है पानी: मुख्य सचिव

bundi is a surplus-water district
बूंदी

बूंदी यकीन हत्याकांड: 10 दिन बाद भी मर्डर का खुलासा नहीं, पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर लिए सैंपल, फिर दफनाया

mohammad yakeen murder case
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.