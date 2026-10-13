Bundi News : छोटीकाशी की रामलीला में अपने ही कलाकारों का वनवास

शुरुआत नाहर का चौहट्टा स्थित बुलबुल के चबूतरे से हुई, 1969 से आजाद पार्क इसका साक्षी बना। पंडित बृजसुंदर शर्मा ने इसके आयोजन का जिम्मा नगर पालिका को सौंपा था। वर्तमान मंडल अध्यक्ष महेश श्रृंगी बताते हैं कि हर वर्ष टेंडर डालने के बावजूद पिछले 4 वर्षों से स्थानीय मंडल को अपने ही घर में मंचन का अवसर नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि यह हमारा पेशा नहीं शौक और जुनून है। साल भर रिहर्सल करते हैं। अगर हर साल बाहर की मंडली को ही मौका मिलेगा तो नए कलाकार नहीं जुड़ेंगे और 62 साल पुरानी परंपरा दम तोड़ देगी। जबकि बाहरी मंडलियों की तुलना में आज भी बूंदी के कलाकारों को देखने अधिक भीड़ आती है।