Bundi News : कार्यकर्ताओं की राय से तय हो टिकट, जिताऊ चेहरों को मिले प्राथमिकता

हिण्डोली. बड़ानयागांव. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनावों की तैयारी को लेकर गुरुवार शाम को ग्राम अशोक नगर आठवां मील के पास चार मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद दामोदर अग्रवाल और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत राज चुनावों की तैयारियों, संगठन की मजबूती तथा चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख, प्रधान भाजपा के बनें, कार्यकर्ता संकल्प लें। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने, आमजन के बीच जनसंपर्क बढ़ाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। सांसद अग्रवाल में पूर्व मंत्री सैनी ने कहा कि बूंदी जिले में जिला प्रमुख सभी पंचायत समितियां में प्रधान भाजपा के बने इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर जाकर संपर्क करना शुरू कर दें।