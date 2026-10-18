Bundi News : एसबीआई का एटीएम काटकर लूट का प्रयास, गार्ड को बनाया बंधक

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात 3 बजकर 53 मिनट पर पुराने एनएच-12 बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई के एटीएम पर वारदात हुई। बदमाश एक वाहन को दूर खड़ा कर पैदल एटीएम तक पहुंचे। वहां तैनात सुरक्षा गार्ड खुशीराम को हथियार दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया।गार्ड के अनुसार, बदमाशों ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर तानकर हाथ बांध दिए और मुंह व आंखों पर किसी पदार्थ का स्प्रे किया। इसके बाद उसे स्टोर में बंद कर दिया। बदमाश गैस कटर से एटीएम मशीन काटने लगे। इसी दौरान मशीन में आग लग गई। एटीएम का ढक्कन खुल गया था, लेकिन बदमाश नकदी निकालने में सफल हुए या नहीं, इसको लेकर शुरुआती स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हालांकि, थाना प्रभारी ने बाद में एटीएम से नकदी चोरी नहीं होने की पुष्टि की।

