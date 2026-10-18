18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Bundi News : एसबीआई का एटीएम काटकर लूट का प्रयास, गार्ड को बनाया बंधक

थाना क्षेत्र के अशोक नगर में शुक्रवार देर रात अज्ञात चोरों ने एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर नकदी लूटने का प्रयास किया। बदमाशों ने पहले सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाया और फिर एटीएम मशीन काटने लगे। इसी दौरान मशीन में आग लग गई और सेंसर सक्रिय होने से अलार्म बज उठा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे।
3 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 18, 2026

attempted robbery by cutting open an atm

हिण्डोली. अशोक नगर स्थित एसबीआई एटीएम जो कटर से काटने के बाद लगी आग।

हिण्डोली. बड़ानयागांव. थाना क्षेत्र के अशोक नगर में शुक्रवार देर रात अज्ञात चोरों ने एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर नकदी लूटने का प्रयास किया। बदमाशों ने पहले सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाया और फिर एटीएम मशीन काटने लगे। इसी दौरान मशीन में आग लग गई और सेंसर सक्रिय होने से अलार्म बज उठा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस के अनुसार, एटीएम से नकदी चोरी नहीं हुई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात 3 बजकर 53 मिनट पर पुराने एनएच-12 बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई के एटीएम पर वारदात हुई। बदमाश एक वाहन को दूर खड़ा कर पैदल एटीएम तक पहुंचे। वहां तैनात सुरक्षा गार्ड खुशीराम को हथियार दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया।गार्ड के अनुसार, बदमाशों ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर तानकर हाथ बांध दिए और मुंह व आंखों पर किसी पदार्थ का स्प्रे किया। इसके बाद उसे स्टोर में बंद कर दिया। बदमाश गैस कटर से एटीएम मशीन काटने लगे। इसी दौरान मशीन में आग लग गई। एटीएम का ढक्कन खुल गया था, लेकिन बदमाश नकदी निकालने में सफल हुए या नहीं, इसको लेकर शुरुआती स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हालांकि, थाना प्रभारी ने बाद में एटीएम से नकदी चोरी नहीं होने की पुष्टि की।

तीन साल पहले भी एटीएम काटकर ले गए थे लाखों रुपए

अशोक नगर में एटीएम को निशाना बनाने की यह पहली घटना नहीं है। करीब तीन साल पहले यहां सेंट्रल बैंक के एटीएम को काटकर बदमाश 4 से 5 लाख रुपए चुरा ले गए थे। वहीं, करीब चार साल पहले हिण्डोली में एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम को उखाडक़र बदमाश अपने साथ ले गए थे। उस एटीएम में करीब छह लाख रुपए रखे थे।


लगातार चोरियों से ग्रामीणों में नाराजगी

अशोक नगर में पिछले कुछ महीनों से चोरी की वारदातें बढऩे से ग्रामीणों में नाराजगी है। पूर्व में भी ग्रामीण चोरी की घटनाओं के विरोध में बाजार बंद करवा चुके हैं और नियमित पुलिस गश्त की मांग उठा चुके हैं। ताजा वारदात ने एक बार फिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गार्ड को मुक्त कराया

एटीएम का सेंसर सक्रिय होने के बाद अलार्म बजा और कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंची। पुलिस की गाड़ी उस समय मांगली रोड के पास थी। सूचना मिलते ही चालक ने वाहन मौके की ओर दौड़ाया। पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश फरार हो गए थे। ड्यूटी ऑफिसर राजेंद्र ङ्क्षसह ने सबसे पहले गार्ड के हाथ खोलकर उसे मुक्त कराया। पुलिसकर्मियों ने जीप में रखे पानी के कैंपर की मदद से जलते हुए एटीएम की आग बुझाई। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी अरङ्क्षवद भारद्वाज, पुलिस उपाधीक्षक लोकेंद्र पालीवाल और एसबीआई के शाखा प्रबंधक अवधेश मिश्र भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की है।

एटीएम से नकदी चोरी नहीं हुई है। शुक्रवार देर रात 3 बजकर 53 मिनट पर बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटने का प्रयास किया। इस दौरान सेंसर सक्रिय हो गया और अलार्म बजने के साथ कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। गार्ड की कनपटी पर रिवॉल्वर तानी गई थी या नहीं, इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही हो सकेगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस दल गठित किए गए हैं।
अरविन्द भारद्वाज, थाना प्रभारी, हिण्डोली

गार्ड को बंधक बनाकर एटीएम काटने का प्रयास किया गया। एटीएम से नकदी चोरी हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि मशीन का बॉक्स खोलने के बाद ही हो सकती थी। मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ हिण्डोली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
अवधेश मिश्रा, शाखा प्रबंधक, एसबीआई, अशोक नगर

Bundi News : कार्यकर्ताओं की राय से तय हो टिकट, जिताऊ चेहरों को मिले प्राथमिकता

ये भी पढ़ें
Candidates should be decided based on the opinions of party workers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2026 12:59 pm

Published on:

18 Oct 2026 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News : एसबीआई का एटीएम काटकर लूट का प्रयास, गार्ड को बनाया बंधक

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : नगरपालिका बोर्ड बैठक में करोड़ों की जमीन मुफ्त देने पर तकरार, फिर बनी सहमति

first meeting of the Kapren municipal board
बूंदी

Bundi News : कार्यकर्ताओं की राय से तय हो टिकट, जिताऊ चेहरों को मिले प्राथमिकता

Candidates should be decided based on the opinions of party workers
बूंदी

Rajasthan : बूंदी में सियासी बवाल, भाजपा कार्यकर्ता नाराज, प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ कोतवाली में शिकायत

bundi bjp pratap singh khachariyavas kotwali police station complaint filed
बूंदी

Bundi News : 24 घंटे के मासूम पर मंडराया मौत का साया, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से मिला जीवनदान

a team of doctors
बूंदी

Bundi News : छोटीकाशी की रामलीला में अपने ही कलाकारों का वनवास

exile of its own artists in ramlila
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.