Bundi News : नगरपालिका बोर्ड बैठक में करोड़ों की जमीन मुफ्त देने पर तकरार, फिर बनी सहमति

नोनेरा बांध आधारित पेयजल परियोजना के लिए 2.84 हेक्टेयर भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष मनोज मीणा ने इसका समर्थन किया। पार्षद घनश्याम पांचाल ने सभी सदस्यों की सहमति और परियोजना अधिकारियों से चर्चा की बात कही। पार्षद सुनील गौतम ने जमीन का शुल्क निर्धारित करने की पैरवी की। धनराज मीणा ने कहा कि सी-ग्रेड नगरपालिका के पास जमीन ही आय का प्रमुख साधन है। नि:शुल्क आवंटन से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे पर उपाध्यक्ष और धनराज मीणा के बीच तीखी बहस हुई। अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। अंतत: बोरदा रोड रेलवे फाटक के पास फिल्टर प्लांट और फायर स्टेशन के निकट उच्च क्षमता की पेयजल टंकी के लिए निशुल्क भूमि देने पर सहमति बनी।