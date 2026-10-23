23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

बूंदी क्राइम: शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, परिवार में कोहराम

बूंदी जिले में केशवरायपाटन क्षेत्र के ईश्वरनगर गांव में शराब के नशे में दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। छोटे भाई ने लोहे के एंगल से बड़े भाई पर हमला कर दिया। कोटा में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बूंदी

image

Arvind Rao

Updated: 23 Oct 2026, 10:00 AM IST

bundi keshoraipatan murder

बूंदी के केशवरायपाटन में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या (पत्रिका फोटो)

Bundi Keshoraipatan Murder: केशवरायपाटन (बूंदी): बूंदी जिले में केशवरायपाटन उपखंड के ईश्वरनगर गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में दो भाइयों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घरेलू कलह को लेकर हुई कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर लोहे के एंगल से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बड़े भाई की उपचार के दौरान कोटा में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में छोटे भाई को हिरासत में लिया है।

पुलिस के मुताबिक, ईश्वर नगर निवासी चेतराम मीणा और रामहेतु मीणा के बीच गुरुवार रात किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। बताया गया है कि दोनों भाई शराब के नशे में थे। विवाद बढ़ने पर रामहेतु ने अपने बड़े भाई चेतराम मीणा पर लोहे के एंगल से हमला कर दिया। हमले में चेतराम गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजन उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए कोटा लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में रामहेतु को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नीमकाथाना: निशाना पति था, लग गई चाचा को…पत्नी की कोर्ट मैरिज से भड़के पूर्व पति ने आधी रात घर पर की अंधाधुंध फायरिंग

ये भी पढ़ें
neemka thana love marriage dispute

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 10:00 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बूंदी क्राइम: शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, परिवार में कोहराम

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : महाराष्ट्र की बाघिनें दहाड़ेंगी हाड़ौती में, मुकुंदरा-रामगढ़ में बढ़ेगा कुनबा

the population will grow in mukundra-ramgarh
बूंदी

Bundi News : भक्ति के आगे थकान नतमस्तक, बिजासन माता के दर पहुंचे 4.50 लाख श्रद्धालु

4.50 lakh devotees reached the shrine of bijasan mata
बूंदी

Bijasan Mata Temple: बिजासन माता के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 4.50 लाख भक्तों ने किए दर्शन

Bijasan Mata Temple
बूंदी

Bundi News : एसबीआई का एटीएम काटकर लूट का प्रयास, गार्ड को बनाया बंधक

attempted robbery by cutting open an atm
बूंदी

Bundi News : नगरपालिका बोर्ड बैठक में करोड़ों की जमीन मुफ्त देने पर तकरार, फिर बनी सहमति

first meeting of the Kapren municipal board
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.