बूंदी क्राइम: शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, परिवार में कोहराम

बूंदी के केशवरायपाटन में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या (पत्रिका फोटो)
Bundi Keshoraipatan Murder: केशवरायपाटन (बूंदी): बूंदी जिले में केशवरायपाटन उपखंड के ईश्वरनगर गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में दो भाइयों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घरेलू कलह को लेकर हुई कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर लोहे के एंगल से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बड़े भाई की उपचार के दौरान कोटा में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में छोटे भाई को हिरासत में लिया है।
पुलिस के मुताबिक, ईश्वर नगर निवासी चेतराम मीणा और रामहेतु मीणा के बीच गुरुवार रात किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। बताया गया है कि दोनों भाई शराब के नशे में थे। विवाद बढ़ने पर रामहेतु ने अपने बड़े भाई चेतराम मीणा पर लोहे के एंगल से हमला कर दिया। हमले में चेतराम गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजन उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए कोटा लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में रामहेतु को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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