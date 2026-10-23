बूंदी क्राइम: शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, परिवार में कोहराम

Bundi Keshoraipatan Murder: केशवरायपाटन (बूंदी): बूंदी जिले में केशवरायपाटन उपखंड के ईश्वरनगर गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में दो भाइयों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घरेलू कलह को लेकर हुई कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर लोहे के एंगल से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बड़े भाई की उपचार के दौरान कोटा में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में छोटे भाई को हिरासत में लिया है।