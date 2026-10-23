Bundi News :16 साल से बूंदी पंचायत समिति में कांग्रेस का दबदबा, भाजपा के सामने गढ़ ढहाने की चुनौती

रामगंजबालाजी (बूंदी). बूंदी पंचायत समिति में पिछले 16 साल से कांग्रेस का दबदबा कायम है। वर्ष 2010 में पंचायत समिति के गठन के बाद से अब तक हुए तीनों चुनावों में कांग्रेस के प्रधान चुने गए। ऐसे में आगामी 2026 के पंचायत राज चुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस के इस सियासी गढ़ को ढहाने की चुनौती होगी। इस बार प्रधान पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने से दोनों प्रमुख दलों में दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। बूंदी पंचायत समिति के गठन के बाद वर्ष 2010 में राजश्री पहली प्रधान चुनी गईं। इसके बाद 2015 में कांग्रेस की मधु वर्मा ने प्रधान पद संभाला। वर्ष 2020 के चुनाव में प्रेम बाई मीणा प्रधान चुनी गईं। इस तरह लगातार तीन चुनावों में कांग्रेस ने पंचायत समिति में अपना वर्चस्व बनाए रखा। अब चौथी बार प्रधान पद पर कब्जे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं।