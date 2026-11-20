Dausa panchayat chunav 2026 results : फोटो पत्रिका।
Dausa Panchayat Election Result 2026 Result Live : दौसा जिले में पंचायतीराज चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना आज शुक्रवार सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय स्थित पं. नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जारी हैं।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
|वार्ड संख्या
|विजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त मत
|दूसरे स्थान पर
|पार्टी
|प्राप्त मत
|जीत का अंतर
|1
|चन्द्रकांता
|कांग्रेस
|5363
|सपना सैनी
|भाजपा
|2797
|2566
|2
|ममता देवी
|कांग्रेस
|1800
|मोहर बाई बैरवा
|भाजपा
|1045
|755
|3
|निरमा बाई
|कांग्रेस
|1765
|ममता देवी मीना
|भाजपा
|1721
|44
|4
|दयाचंद बैरवा
|कांग्रेस
|2004
|जगदीश बैरवा
|भाजपा
|1374
|630
|5
|खेड मल सैनी
|भाजपा
|1514
|लोकश कुमार
|कांग्रेस
|1509
|5
|6
|संतोष देवी
|कांग्रेस
|1838
|गंडोड़ी देवी
|भाजपा
|1266
|572
|7
|मंजू मीना
|भाजपा
|1141
|तुलसा देवी
|कांग्रेस
|1132
|9
|8
|प्रभु लाल
|कांग्रेस
|1255
|सुमन मीणा
|निर्दलीय
|746
|509
|9
|गणेशा
|निर्दलीय
|1030
|मुरारीलाल मीणा
|कांग्रेस
|961
|69
|10
|जगदीश
|कांग्रेस
|1518
|हेमा देवी
|भाजपा
|1261
|257
|11
|सावित्री
|कांग्रेस
|1270
|सारिका
|भाजपा
|793
|477
|12
|सरोजी
|कांग्रेस
|1306
|कानाराम महावर
|भाजपा
|978
|328
|13
|सुरेश
|कांग्रेस
|1954
|नरसी लाल योगी
|भाजपा
|1052
|902
|14
|खेलंती मीना
|कांग्रेस
|1932
|रेखा देवी मीना
|भाजपा
|1274
|658
|15
|मनोहर सैनी
|कांग्रेस
|2131
|वर्षा चौपवाल
|भाजपा
|1437
|694
|16
|मदन लाल
|कांग्रेस
|1837
|हरकेश सैनी
|भाजपा
|928
|909
|17
|रुमाली
|कांग्रेस
|1235
|उर्मिला देवी
|भाजपा
|934
|301
|18
|विमल
|कांग्रेस
|1630
|सुभाष चंद्र पंवार
|निर्दलीय
|1160
|470
|19
|अनिता कुमारी मीना
|भाजपा
|1048
|मौसमी मीना
|कांग्रेस
|734
|314
|वार्ड संख्या
|विजेता उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|प्राप्त मत
|1
|कमलेश कुमार लुहार
|भाजपा
|864
|2
|अंकिता मीना
|निर्दलीय
|804
|3
|नारंगी देवी
|कांग्रेस
|710
|4
|हीरालाल
|निर्दलीय
|353
|5
|रामसिंह
|कांग्रेस
|704
|6
|रमेशी
|भाजपा
|526
|7
|ज्योति
|भाजपा
|705
|8
|कमोद
|कांग्रेस
|329
|9
|विजय बैरवा
|भाजपा
|739
|10
|केशन्ता
|भाजपा
|1,247
|11
|राकेश गुर्जर
|कांग्रेस
|648
|12
|उषा देवी
|कांग्रेस
|886
|13
|रामकिशोर
|कांग्रेस
|690
|14
|अशोक
|कांग्रेस
|812
|15
|सुनीता देवी गुर्जर
|भाजपा
|821
|विवरण
|संख्या
|जिला परिषद वार्ड
|37
|पंचायत समितियां
|14
|पंचायत समिति वार्ड
|240
|कुल वार्ड
|277
दौसा जिले की 14 पंचायत समितियां हैं- बैजूपाड़ा, बांदीकुई, बसवा, दौसा, लालसोट, लवाण, महवा, मंडावर, मनोहरपुर खेड़ला, नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा, शिवसिंहपुरा, सिकंदरा और सिकराय।
नीचे वार्डवार भाजपा, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं। मतगणना के बाद विजेता का नाम अंतिम कॉलम में जोड़ा जा सकता है।
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|नीलम गुर्जर
|अहिमा कंवर राजावत
|-
|-
|2
|सीमा बैरवा
|बीना
|-
|-
|3
|गेंदा लाल मीना
|प्रमोद कुमार मीना
|-
|-
|4
|तीजा देवी मीना
|रजनी मीना
|-
|-
|5
|सीमा मीना
|टीना मीना
|-
|-
|6
|भरतलाल मीना
|सावलराम
|-
|-
|7
|तुलसी देवी मीना उर्फ तुलसा
|राजन्ती
|-
|-
|8
|हंसराज मीना
|अमर सिंह मीना
|-
|-
|9
|रीना बैरवा
|सीताराम
|-
|-
|10
|ममता देवी
|मनीषा मीना
|-
|-
|11
|ममता देवी
|मीरा देवी
|-
|-
|12
|प्रकाश चन्द्र शर्मा
|गोरी शंकर
|रमेश चन्द्र शर्मा (निर्दलीय)
|-
|13
|पतासी मीना
|हंसी बाई मीना
|शीतल कुमारी मीना (निर्दलीय)
|-
|14
|प्रिया मीना
|जयंत कुमार मीना
|प्रवीण (बसपा), राजपाल मीना (निर्दलीय)
|-
|15
|बदामी देवी
|कमला देवी
|-
|-
|16
|रसाल
|मंजु देवी
|-
|-
|17
|संजय सिंह गुर्जर
|हरिमोहन मीणा
|-
|-
|18
|शीला
|दखली देवी
|-
|-
|19
|मधु
|देवांगना भंडारी
|मीरा देवी बैरवा (निर्दलीय)
|-
|20
|हेमलता
|सोनम देवी
|कमोद (बसपा), कविता बाई सैनी, भगवती, रविता मीना (निर्दलीय)
|-
|21
|कौशल्या बंशीवाल
|विनीता मीना
|-
|-
|22
|महेश कुमार योगी
|बृजमोहन
|गोपाल लाल जांगिड़ (आरएलपी), चोथी, जितेन्द्र कुमार गुर्जर (निर्दलीय)
|-
|23
|लखनो
|कानु राम
|मुकेश कुमार मीना (निर्दलीय)
|-
|24
|भंवर सिंह
|मोहन सिंह जाटव
|राजेंद्र सिंह जाटव, विरमा (निर्दलीय), सुआलाल (बसपा)
|मोहन सिंह जाटव (कांग्रेस)
|25
|राजबहादुर
|छोटू राम मीना
|माधोसिंह (बसपा), मोहनसिंह, सूरमा (निर्दलीय)
|छोटूराम मीणा (कांग्रेस)
|26
|राधा कुमारी मीना
|सिद्धार्थ खोकर
|मोहन (बसपा)
|सिद्धार्थ खोकर (कांग्रेस)
|27
|मंजू लता जाटव
|पवन कुमार
|महेन्द्र सिंह (निर्दलीय), सतीश कुमार बैरवा (बसपा)
|पवन कुमार (कांग्रेस)
|28
|लक्ष्मी बैरवा
|रामपति
|कमला, रजनी (निर्दलीय)
|-
|29
|करिश्मा कुमारी
|सीता देवी
|-
|-
|30
|बबली
|मनिषा बाई मीना
|बीना बाई (निर्दलीय)
|-
|31
|मीरा देवी
|अंजू गुर्जर
|मनीषा कुमारी मीना (निर्दलीय)
|-
|32
|मनोहर लाल सैनी
|चतुर सिंह
|-
|-
|33
|लक्ष्मी
|सुरजा
|नीलम कुमारी बैरवा (निर्दलीय)
|-
|34
|पप्पू
|सुरज सैनी
|कजोड, राकेश कुमार (निर्दलीय), योगराज सिंह (बसपा)
|-
|35
|बाबूलाल
|लक्ष्मीनारायण
|हेमराज (बसपा)
|-
|36
|सीमा देवी गुर्जर
|सुनिता देवी
|-
|-
|37
|राजेश
|प्रहलाद
|द्वारिका प्रसाद मीना (बसपा)
|-
|वार्ड संख्या
|विजेता उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|प्राप्त मत
|1
|रामबक्स
|कांग्रेस
|1522
|2
|ममता देवी बैरवा
|भाजपा
|1196
|3
|रचना शर्मा
|भाजपा
|1247
|4
|ललता देवी
|कांग्रेस
|913
|5
|पुनि बाई मीना
|भाजपा
|2037
|6
|अनिता
|कांग्रेस
|2313
|7
|मुन्नालाल
|निर्दलीय
|1002
|8
|प्रियंका गुर्जर
|निर्दलीय
|1293
|9
|नर्बदा देवी
|भाजपा
|1136
|10
|राजेंद्र प्रसाद मीना
|निर्दलीय
|1807
|11
|कैला देवी
|कांग्रेस
|1727
|12
|बाबूलाल
|कांग्रेस
|1032
|13
|ऊमला
|कांग्रेस
|1318
|14
|सुरज्ञान सिंह
|कांग्रेस
|1573
|15
|संतोष देवी
|कांग्रेस
|1646
|16
|सोमा मीना
|कांग्रेस
|1395
|17
|सुमन बैरवा
|निर्दलीय
|1275
|18
|महावीर प्रसाद बैरवा
|निर्दलीय
|1120
|19
|ममता
|भाजपा
|2718
|20
|केदार प्रसाद गुर्जर
|कांग्रेस
|1008
|21
|सावित्री मीना
|कांग्रेस
|1075
|वार्ड संख्या
|विजेता उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|प्राप्त मत
|1
|आराधना मीना
|निर्दलीय
|586
|2
|अनिल बैरवा
|कांग्रेस
|875
|3
|सागर बाई
|कांग्रेस
|1,624
|4
|कुशम मीना
|निर्दलीय
|845
|5
|पिस्ता देवी
|कांग्रेस
|775
|6
|कमलेश देवी
|कांग्रेस
|1,153
|7
|विधा शर्मा
|कांग्रेस
|776
|8
|भरत लाल
|भाजपा
|1,149
|9
|लोकेन्द्र सिंह
|निर्दलीय
|1,013
|10
|बीना
|भाजपा
|1,134
|11
|मीरा
|कांग्रेस
|950
|12
|गुड्डी
|कांग्रेस
|1,162
|13
|रूपा देवी
|कांग्रेस
|802
|14
|सीमा
|कांग्रेस
|932
|15
|सीनू
|कांग्रेस
|1,013
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|1
|महेश कुमार
|रामखिलाड़ी मीना
|फैलीराम, रामफूल मीना, हनुमान प्रसाद (निर्दलीय)
|2
|पूरणमल बैरवा
|कैलाश चन्द बैरवा
|नरेश, पवन कुमार, रामभजन, विनोद कुमार बैरवा (निर्दलीय)
|3
|नन्दकिशोर रैगर
|खेमराज बैरवा
|कमलेश कुमार, चिरंजी, पुष्पेंद्र कुमार, रघुनन्दन (निर्दलीय)
|4
|मनीषा
|सीता बाई
|मनीषा मीना, मन्नी, शीला मीना (निर्दलीय)
|5
|किशोरीलाल
|जगदीश
|कमल सिंह, कमलेश कुमार शर्मा (निर्दलीय)
|6
|रामरतन सैनी
|सुरेंद्र सिंह राजपूत
|-
|7
|मंगू
|चमेली देवी
|अनीता बैरवा (निर्दलीय)
|8
|मंशा देवी
|राकेश कुमार
|धारासिंह, मीनाक्षी कुमारी मीना, सुखराम (निर्दलीय)
|9
|कालू राम सैनी
|रामसिंह
|गोरधन, योगेश सिंह पोसवाल (निर्दलीय)
|10
|श्रीमति प्रेम देवी
|अन्नू
|-
|11
|-
|कैलासी
|अनीता (बसपा), सरोज रमनवाल (निर्दलीय)
|12
|अर्जुन लाल
|रंगलाल
|गोरधन सिंह, प्रभात कुमार (निर्दलीय)
|13
|गुड्डी देवी
|कमली
|गुड्डी सैनी, प्रियंका सैनी (निर्दलीय)
|14
|लल्लू
|प्रभुदयाल
|-
|15
|भागन्ति देवी
|सुमन देवी
|-
|16
|ममता कुमारी
|कमलेश देवी
|-
|17
|उर्मिला देवी
|बीना कुमारी सैनी
|-
|18
|रानू
|सरोज बाई
|उषा कंवर, मन्नी (निर्दलीय), कान्ता (बसपा)
|19
|-
|छोटेलाल
|ओमप्रकाश, घनश्याम, मौसम देवी, रामसिंह राठौड़ (निर्दलीय)
|20
|शिवराम
|दिनेश कुमार
|राजेंद्र कुमार मीना (निर्दलीय)
|21
|मीना बाई सैनी
|ममता
|द्रोपती देवी (निर्दलीय)
|22
|छोटी
|शांति
|पूजा, सुनीता देवी (निर्दलीय)
|23
|-
|रामकेश
|मोहन लाल सैनी (निर्दलीय)
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