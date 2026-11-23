Sri Ganganagar RDX Smuggling Case: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए आरडीएक्स और विदेशी हथियारों की खेप भेजने के मामले में गिरफ्तार कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियां अब उसके नेटवर्क से जुड़े 80 से अधिक युवकों के संपर्कों और गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं। आरोपी के ज्यादातर रिश्तेदार फिरोजपुर, फाजिल्का, अनूपगढ़, घड़साना, हिंदुमलकोट और करणपुर क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में रहते हैं। जांच में पता चला है कि उसके रिश्तेदारों और परिचित परिवारों के कई युवक सुक्खा के सीधे संपर्क में थे। एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि खेप का पता लगाने, उसे उठाने और आगे पहुंचाने में स्थानीय स्तर पर किसने मदद की।