राजस्थानी समाज में बेटे के जन्म के बाद ग्यारहवें दिन या निर्धारित शुभ अवसर पर जळवा पूजन, कुआं पूजन और थाली बजाने की परम्परा रही है। इसके उलट बेटी के जन्म पर ऐसी रस्मों को लेकर सामाजिक बंदिशें और रूढ़ियां देखने को मिलती रही हैं। परिवार ने इन्हीं रूढ़ियों को चुनौती देते हुए बेटी के जन्म को भी उतना ही मंगलकारी मानकर जल पूजन का आयोजन किया। हालांकि, इस पहल पर कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने परम्परा का हवाला देते हुए आपत्ति भी जताई, लेकिन परिवार और समाज के प्रगतिशील लोगों ने स्पष्ट किया कि परम्पराएं खुशियां मनाने के लिए होती हैं, उनमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपसी सहमति से जळवा पूजन संपन्न हुआ। समाज के लोगों ने मनस्वी को आशीर्वाद देकर इस पहल का स्वागत किया।