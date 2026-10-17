Rajasthan Panchayat Election: ‘हमारे टिकट बेच दिए’, MLA अनीता जाटव का MLA घनश्याम मेहर पर ‘सौदेबाज़ी’ के आरोप

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच करौली जिले से कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी अंदरूनी खींचतान और भारी अंतर्कलह की खबर है। दरअसल, जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की सूची के बाद पार्टी का यह अंदरूनी विवाद पूरी तरह सरेआम हो गया। हिंडौन से कांग्रेस की महिला विधायक अनीता जाटव ने अपनी ही पार्टी के जिला नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के दो जिला परिषद वार्डों के टिकटों का सौदा किया गया है। उनके इस बयान के बाद करौली कांग्रेस में दो विधायक आमने-सामने आ गए हैं और राजनीतिक पारे में अचानक उबाल आ गया है।