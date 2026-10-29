विला बेचने वालों को राहत से घिरा शिखर परिवार, 7 माह बाद खुलासे से उठे सवाल; ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासी गलियारों में चर्चा

बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक 14 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर हुई। इसमें 46 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रोत्साहन के लिए विभिन्न सेक्टर की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी। इस दौरान सोलर मॉड्यूल एवं सेल मैन्युफैक्चरिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, माइंस और मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल एवं पर्यटन सेक्टर से संबंधित अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को रिप्स के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किया गया।