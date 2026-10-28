राजस्थान के 33 जिलों में अर्णब तूफान का अलर्ट: कई जिलों में तेज बारिश की संभावना, 29-30 अक्टूबर को दिखेगा बड़ा असर

जयपुर। भीषण चक्रवाती तूफान अर्णब के लैंडफाल के बाद मौसम विभाग ने इसके प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।