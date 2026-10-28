जयपुर में नौकर बना चोर: 4 दिन में ही चांदी के बर्तन लेकर हुआ फरार, बिहार भागने से पहले गिरफ्तार

आरोपी से बरामद चोरी के चांदी के बर्तन (पत्रिका फोटो)
Jaipur Domestic Servant Arrested: घरेलू कार्य के लिए रखा नौकर महज चार दिन के भीतर ही चांदी के बर्तन समेटकर चंपत हो गया। श्यामनगर थाना पुलिस ने बिहार भागने की फिराक में घूम रहे आरोपी विष्णु कुमार (21) को बड़ी चौपड़ के पास से दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया पूरा चांदी का सामान बरामद कर लिया है।
डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज के अनुसार, विश्वामित्र मार्ग निवासी बृजमोहन मोदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने 21 अक्टूबर को बिहार निवासी विष्णु कुमार को अपने घर पर नौकर रखा था। आरोप है कि 24 अक्टूबर को आरोपी मौका पाकर घर से चांदी के बर्तन चुराकर फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी विष्णु कुमार को बिहार भागने से ठीक पहले बड़ी चौपड़ के पास से पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि वह चोरी किए गए चांदी के बर्तन बेचने की नीयत से वहां पहुंचा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी गए चांदी के दो जग, दो गिलास, एक प्लेट और दो ढक्कन बरामद कर लिए हैं।
जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में सूने मकान का ताला तोड़कर चोर महज 13 मिनट के भीतर 30 लाख रुपए के जेवर और कीमती सामान समेटकर फरार हो गए। इस वारदात को दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक बदमाशों का सुराग लगाने में नाकाम साबित हुई है। खास बात यह है कि पीड़ित की ओर से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है।
रामनगरिया में ऑफिसर कॉलोनी निवासी योगेश तिवाड़ी के अनुसार, वे परिवार सहित रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने ससुराल गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया। चोरों ने पूरे घर का सामान बिखेरने के बजाय सीधे उन अलमारियों को निशाना बनाया, जिनमें जेवर रखे थे। वारदात के तरीके से किसी करीबी या घर की पूरी जानकारी रखने वाले व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग