जयपुर में नौकर बना चोर: 4 दिन में ही चांदी के बर्तन लेकर हुआ फरार, बिहार भागने से पहले गिरफ्तार

जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में सूने मकान का ताला तोड़कर चोर महज 13 मिनट के भीतर 30 लाख रुपए के जेवर और कीमती सामान समेटकर फरार हो गए। इस वारदात को दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक बदमाशों का सुराग लगाने में नाकाम साबित हुई है। खास बात यह है कि पीड़ित की ओर से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है।