Jaipur News: जयपुर में दिवाली से पहले गरजे बुलडोज़र, रास्ते में आ रहे कई मकान-दुकान ध्वस्त, जानें कार्रवाई का पूरा ब्यौरा

राजधानी जयपुर में दीपावली के त्योहारी सीजन से ठीक पहले जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के नंदपुरी इलाके में 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क के मार्ग में बाधक बन रहे शेष बचे निर्माणों पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया। काफी समय से लंबित चल रही इस सड़क चौड़ीकरण परियोजना के आड़े आ रहे करीब एक दर्जन से अधिक मकानों और दुकानों के बचे हुए हिस्सों को ध्वस्त कर जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया।