Jaipur News: जयपुर में दिवाली से पहले गरजे बुलडोज़र, रास्ते में आ रहे कई मकान-दुकान ध्वस्त, जानें कार्रवाई का पूरा ब्यौरा

जयपुर में बुलजडोज़र एक्शन - Patrika PIC
राजधानी जयपुर में दीपावली के त्योहारी सीजन से ठीक पहले जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के नंदपुरी इलाके में 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क के मार्ग में बाधक बन रहे शेष बचे निर्माणों पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया। काफी समय से लंबित चल रही इस सड़क चौड़ीकरण परियोजना के आड़े आ रहे करीब एक दर्जन से अधिक मकानों और दुकानों के बचे हुए हिस्सों को ध्वस्त कर जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
जेडीए की इस अचानक और बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, हालांकि मौके पर किसी भी तरह के विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। नंदपुरी 80 फीट रोड के पूरी तरह चौड़ा हो जाने से आने वाले दिनों में जयपुर के दो प्रमुख और व्यस्त इलाकों- मालवीय नगर और जगतपुरा- के बीच सीधा, सुरक्षित और सुगम यातायात बहाल हो सकेगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
नंदपुरी क्षेत्र में 80 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण जेडीए के मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सड़क मालवीय नगर, सांगानेर और जगतपुरा के बीच एक बाईपास की तरह काम करती है, जहाँ रोजाना हजारों वाहनों का दबाव रहता है। हालांकि, सड़क की निर्धारित सीमा में दर्जनों पक्के मकान, दुकानें और व्यावसायिक निर्माण बने हुए थे, जिसके कारण 80 फीट की सड़क सिकुड़कर बेहद संकरी हो गई थी और आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी।
इसी बाधा को दूर करने के लिए जेडीए द्वारा सीमांकन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। बुधवार सुबह जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के नेतृत्व में दस्ता पोकलेन, जेसीबी मशीनों और डंपरों के साथ मौके पर पहुंचा और सड़क सीमा में आ रहे आखिरी बचे 12 से 15 मकानों व दुकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार, नंदपुरी 80 फीट रोड को अतिक्रमण मुक्त करने का यह अभियान पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी था। आज की अंतिम कार्रवाई से पहले जेडीए के प्रवर्तन दस्ते द्वारा सड़क सीमा में आ रहे करीब 150 से अधिक छोटे-बड़े अवैध निर्माणों को हटाया जा चुका था।
इसके साथ ही, सड़क के मध्य और किनारों पर आ रहे कुछ धार्मिक स्थलों को भी स्थानीय लोगों और प्रबंध समितियों के साथ आपसी सहमति बनाकर पूरे सम्मानजनक तरीके से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कराने का काम पूरा किया गया था। आज की कार्रवाई के बाद सड़क मार्ग में आ रही अंतिम रुकावट भी पूरी तरह समाप्त हो गई है।
नंदपुरी 80 फीट रोड के पूरी चौड़ाई में बनकर तैयार होने से जयपुर के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से के यातायात ढाँचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वर्तमान में मालवीय नगर, गोपालपुरा बायपास और जगतपुरा की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को संकरी गलियों और नंदपुरी के संकरे मुख्य मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे पीक आवर्स के दौरान घंटों लंबा जाम लगा रहता था।
सड़क पूरी तरह चौड़ी होने के बाद, मालवीय नगर से जगतपुरा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की दूरी तय करने में लगने वाला समय आधा रह जाएगा। टोंक रोड और गोपालपुरा बायपास पर गाड़ियों का अतिरिक्त दबाव कम होगा। आसपास की दर्जनों कॉलोनियों के निवासियों को जलभराव और संकरी सड़कों की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिलेगी।
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना, स्थानीय निवासियों के विरोध या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जेडीए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। स्थानीय पुलिस थानों के जाब्ते के साथ-साथ जेडीए की अपनी सुरक्षा विंग और आरएसी (RAC) के जवानों को पूरे नंदपुरी क्षेत्र में तैनात किया गया था।
जेडीए प्रवर्तन दस्ते के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जयपुर शहर के मास्टर प्लान के अनुसार जो भी सड़कें चौड़ी की जानी हैं, उनकी सीमा में आने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। दिवाली के बाद जेडीए द्वारा शहर के अन्य चिन्हित व्यस्त मार्गों पर भी इसी तरह का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी है।
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