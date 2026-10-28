जयपुर में पुलिसकर्मी ने रची अपने साथियों को फंसाने की साजिश, शराब पार्टी में बुलाकर लगाए झूठे आरोप; करवाया गिरफ्तार

डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण की पड़ताल में सामने आया कि हेड कांस्टेबल रोहिताश की अभिषेक और मनीष मीणा से करीब दो साल से जान-पहचान थी। करीब एक महीने पहले रोहिताश ने अभिषेक से एक पिस्टल और आठ-दस दिन पहले मनीष से दूसरी पिस्टल अपने पास ले ली थी। जांच में खुलासा हुआ कि कुछ दिन पहले रोहिताश और अन्य आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद रंजिश रखते हुए हेड कांस्टेबल ने बदला लेने की नीयत से शास्त्री नगर थाना परिसर स्थित खुद के क्वार्टर पर शराब पार्टी में अन्य आरोपियों को बुलाया। पार्टी के बाद उसने खुद पुलिस को झूठी सूचना देकर बुलवाया और आरोपियों के पास पहले से ली गई पिस्टल होना बताकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया।