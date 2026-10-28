जयपुर की सड़कों का हाल चौंकाने वाला: गोपनीय रिपोर्ट से खुली पोल, 194 सड़कों पर निकले 713 गड्ढे

जयपुर. शहर की सड़कें जो कहानी गड्‌ढों, टूटे फुटपाथों और बदहाल मीडियन के जरिए कह रही थीं, अब वही कहानी एक गोपनीय रिपोर्ट ने दस्तावेजों में दर्ज कर दी है। शहर की सड़कों पर गड्‌ढों की समस्या कितनी गंभीर है और जेडीए के अभियंता रख-रखाव को लेकर कितने लापरवाह है, इसका खुलासा उपायुक्तों और तहसीलदारों से तैयार कराई इस रिपोर्ट में हुआ है। सूत्रों के अनुसार जेडीसी सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर तैयार इस रिपोर्ट में 203 निरीक्षण किए गए, जिनमें 713 गड्ढे मिले। रिपोर्ट में 194 अलग-अलग सड़कों को शामिल किया गया है। निरीक्षण में टूटे फुटपाथ, क्षतिग्रस्त फेरो कवर, खराब मीडियन, धुंधले रोड मार्किंग और बंद स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं भी सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर जेडीसी समीक्षा करेंगे। डीएलपी अवधि की सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा, वहीं अन्य कमियों को भी दूर करने की कार्रवाई होगी। जल्द बैठक बुलाए जाने के साथ लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।