Rajasthan News: राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा तजाकिस्तान से MBBS डॉक्टर राकेश यादव, जानिए क्या हुआ बड़ा खुलासा?

राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों के सहारे डॉक्टर बनने वाले गिरोह के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक जारी रखी है। बहुचर्चित और गंभीर 'फर्जी एफएमजी (Foreign Medical Graduate) सर्टिफिकेट स्कैम' में एसओजी की टीम ने जयपुर से एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विदेश से एमबीबीएस (MBBS) करने वाले आरोपी डॉक्टर राकेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तजाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करके भारत लौटे आरोपी ने विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से पास की जाने वाली एफएमजीई (FMGE) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। इसके बावजूद उसने दलालों के साथ मिलकर 22 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि देकर फर्जी एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया।