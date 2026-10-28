ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद: रेलवे बोर्ड का सख्त आदेश

रेलवे बोर्ड ने याद दिलाया कि 2014 में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे। उस समय भी आग की घटनाओं को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की सिफारिश की गई थी। लेकिन कई जोनों में इन निर्देशों का पालन ठीक से नहीं हो रहा था। दक्षिण पूर्व रेलवे की घटना के बाद बोर्ड ने कहा है कि अब किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ऑनबोर्ड स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और औचक निरीक्षण किए जाएंगे। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।