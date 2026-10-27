Rajasthan Crime News: ‘ड्राई स्टेट’ गुजरात में पकड़ी करोड़ों की अवैध शराब, राजस्थान के 4 लोग अरेस्ट- वडोदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पुलिस ने मौके से राजस्थान के जालोर के मनोहरलाल बिश्नोई, सांचोर के प्रकाश बिश्नोई, चितलवाना के दिनेशकुमार बिश्नोई और बाड़मेर के सेडवा के प्रवीणकुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एलसीबी की टीम ने कोटंबी स्थित गोदाम पर छापा मारा। यहां शराब का बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। जब्त शराब की कीमत 1.24 करोड़ से ज्यादा रुपए आंकी गई है। इसके अलावा 4 लाख रुपए की कार और 56 हजार रुपए कीमत के सात मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।