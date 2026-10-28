PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन जारी होगी 24वीं किस्त

आ गई PM किसान योजना के 24वीं किस्त जारी होने की तारीख (पत्रिका क्रिएटिव फोटो)
PM Kisan Samman Nidhi 24th Installment Date: राजस्थान के 76.18 लाख से अधिक किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले के भीलडी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के 'पीएम किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम में योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता मिलेगी।
राजस्थान में भी इस किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों की नजरें अब 30 अक्टूबर पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान में वर्तमान में 76.18 लाख किसान पंजीकृत हैं। किसानों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपए की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
वहीं, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान के लाभार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी देती है। इससे किसानों को कुल 8,000 रुपए सालाना की सहायता मिलती है। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए तक करने को लेकर भी घोषणाएं हुई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले के भीलडी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जाएगी।
गुजरात के 52.33 लाख से अधिक किसान परिवारों को इस किस्त के तहत 1,051 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता मिलेगी। कार्यक्रम का देशभर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए 34 जिला स्तरीय और 2,100 से अधिक क्लस्टर स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
राजस्थान में पीएम किसान योजना के 76.18 लाख पंजीकृत किसानों के आधार पर अगली किस्त को लेकर उत्सुकता है। योजना के नियमों के मुताबिक, पात्र किसानों को 2,000 रुपए की किस्त मिलती है। हालांकि, सभी पंजीकृत किसान किस्त के पात्र हों, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में राजस्थान में 24वीं किस्त के तहत वास्तव में कितने किसानों को भुगतान होगा और कुल कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी, इसका अलग आंकड़ा उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
सरकार के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली से 23वीं किस्त तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 4.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। अब 30 अक्टूबर को जारी होने वाली 24वीं किस्त के बाद पात्र किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता का सिलसिला आगे बढ़ेगा। राजस्थान के किसानों के लिए भी यह तारीख अहम है, क्योंकि प्रदेश में इस योजना के तहत 76.18 लाख किसान पंजीकृत हैं।
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