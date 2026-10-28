PM Kisan Yojana: दिवाली से पहले राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन जारी होगी 24वीं किस्त

सरकार के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली से 23वीं किस्त तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 4.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। अब 30 अक्टूबर को जारी होने वाली 24वीं किस्त के बाद पात्र किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता का सिलसिला आगे बढ़ेगा। राजस्थान के किसानों के लिए भी यह तारीख अहम है, क्योंकि प्रदेश में इस योजना के तहत 76.18 लाख किसान पंजीकृत हैं।