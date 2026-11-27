Naresh Meena : बारां. जिले के नाहरगढ़ वन रेंज कार्यालय पर गत एक नवंबर को भीड़ द्वारा हमला कर जब्तशुदा डीजल पम्प छुड़ा ले जाने तथा वनकर्मी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी नरेश मीणा की तलाश में शुक्रवार को छबड़ा व अटरू क्षेत्र के करीब आठ से दस ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन कोई आरोपी पुलिस के पकड़ में नहीं आया। पुलिस ने टीम बनाकर बारां जिले के साथ ही बूंदी जिले में भी संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी एवं चेकिंग अभियान चलाया है।