Banswara : बागीदौरा प्रधान दिलीप पारगी की जीत के बाद उमड़ी समर्थकों की भीड़। फोटो पत्रिका
Banswara Panchayat Samiti Pradhan Chunav Result : बांसवाड़ा. पंचायती राज चुनाव 2026 का समर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। उपजिला प्रमुख के चुनाव के बाद शुक्रवार को जिले की 5 नवसृजित सहित 16 पंचायत समितियों को उनके मुखिया मिलेंगे। पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव में जिले में 6 पंचायत समितियों में कांग्रेस और 4 भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीएपी) का स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में यहां उनके बोर्ड बनने तय है। पर, जिले की 6 पंचायत समितियों में जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। बांसवाड़ा जिले की 16 पंचायत समितियों में प्रधान चुनने के लिए पंचायत समिति सदस्यों की पार्टीवार स्थिति सामने आ गई है। जिले की कुल 280 सदस्य सीटों में कांग्रेस ने 115, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 95, भाजपा ने 60 और निर्दलीयों ने 10 सीटें जीती हैं।
नामांकन के बाद अब मतगणना हो रही है। बांसवाड़ा की डूंगरा छोटा पंचायत समिति में कांग्रेस की कमला डामोर निर्विरोध प्रधान बनी हैं।
|पंचायत समिति
|कुल सदस्य
|कांग्रेस
|भाजपा
|बसपा
|BAP
|निर्दलीय
|आनंदपुरी
|15
|4
|0
|0
|11
|0
|अर्थूना
|17
|2
|5
|0
|10
|0
|बागीदौरा
|19
|10
|5
|0
|4
|0
|बांसवाड़ा
|25
|13
|5
|0
|6
|1
|छोटी सरवा
|15
|6
|4
|0
|5
|0
|छोटी सरवन
|15
|11
|0
|0
|4
|0
|डूंगरा छोटा
|15
|11
|2
|0
|2
|0
|गंगड़तलाई
|17
|4
|5
|0
|8
|0
|गणोडा
|15
|8
|4
|0
|3
|0
|गढ़ी
|19
|7
|7
|0
|4
|1
|घाटोल
|29
|6
|4
|0
|17
|2
|कुशलगढ़
|19
|5
|7
|0
|4
|3
|नाहरपुरा
|15
|6
|1
|0
|8
|0
|सज्जनगढ़
|15
|8
|1
|0
|5
|2
|सरेड़ी बड़ी
|15
|7
|6
|0
|2
|0
|तलवाड़ा
|15
|7
|5
|0
|2
|1
|कुल
|280
|115
|60
|0
|95
|10
|क्र.
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|1
|आनंदपुरी
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
|2
|अरथूना
|करुणेश कुमार चरपोटा
|निर्दलीय
|3
|बागीदौरा
|दिलीप पारगी
|कांग्रेस
|4
|बांसवाड़ा
|बदु देवी पारगी
|कांग्रेस (बीएपी ने दिया समर्थन)
|5
|छोटी सरवन
|केशवचंद्र निनामा
|कांग्रेस (निर्विरोध)
|6
|छोटी सरवा
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
|7
|डूंगरा छोटा
|कमला डामोर
|कांग्रेस
|8
|गांगड़तलाई
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
|9
|गनोड़ा
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
|10
|गढ़ी
|दीप्ति मीणा
|भाजपा (बीएपी ने दिया समर्थन)
|11
|घाटोल
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
|12
|कुशलगढ़
|संगीता पटेल
|कांग्रेस
|13
|नाहरपुरा
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
|14
|सज्जनगढ़
|कांता प्रधान
|कांग्रेस
|15
|सरेड़ी बड़ी
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
|16
|तलवाड़ा
|परिणाम अपडेट नहीं
|—
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