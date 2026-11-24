Banswara Zila Pramukh : बांसवाड़ा. जिला परिषद में बोर्ड बनाने को सिर्फ एक दिन का समय शेष बचा है। 25 नवंबर को जिला प्रमुख के चुनाव होंगे और यह तय हो जाएगा कि आखिर किसका बोर्ड बन रहा है। अब जिला प्रमुख की दावेदारी को लेकर राजनीतिक कवायद और तेज हो गई है। बहुमत से दूर रही सभी पार्टियां अब जोड़-तोड़ में लगी हैं। लेकिन इस खेल में सबसे आगे भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) नजर आ रही है। बीएपी ने जिला परिषद में अपना बोर्ड बनाने के लिए भाजपा नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार बीएपी के कुछ नेता बोर्ड बनाने को लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने जिला प्रमुख के लिए अपना चेहरा भी फाइनल करके दे दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार को बीएपी अपना बोर्ड बनाने का दावा पेश कर देगी। हालांकि सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस भी बोर्ड बनाने को लेकर अंदरखाने चाल चल चुकी है और जिला प्रमुख और उप प्रमुख के नाम तय कर लिए है।