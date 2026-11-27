बाली पंचायत समिति में एक वोट का अंतर है। जिस वजह से दोनों दलों की धड़कनें तेज हैं। बाली पंचायत समिति में मुकाबला जिले के सबसे दिलचस्प सियासी मुकाबलों में शामिल है। यहां भाजपा को 16 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली हैं। महज एक सीट का अंतर होने से दोनों दलों की रणनीति और सदस्यों की एकजुटता बेहद अहम हो गई है। क्रॉस वोटिंग हुई तो भाजपा के हाथ से प्रधान की कुर्सी निकलकर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यही वजह है कि दोनों दलों में प्रत्याशी के नाम को लेकर अंतिम समय तक सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा की ओर से महिराज सिंह व कांग्रेस की तरफ से मोहन चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है।