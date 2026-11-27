अनुतोष रोत वर्ष 2013 में वर्तमान सांसद राजकुमार रोत को एनयूसीआई से छात्रसंघ चुनाव का टिकट दिलाकर मैदान में उतारा और उन्हें अध्यक्ष बनवाने में भूमिका निभाई। इसके बाद वर्ष 2015 में उनके नेतृत्व में एसबीपी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और सागवाड़ा में छात्रसंघ के बोर्ड बनाए गए। वर्ष 2016 में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से आसपुर विधायक उमेश मीणा को कॉलेज अध्यक्ष बनाया। छात्र राजनीति के इन अनुभवों ने उन्हें संगठन खड़ा करने और चुनावी समीकरणों को समझने का अवसर दिया। इसके बाद उन्होंने छात्र राजनीति से आगे बढ़कर आदिवासी क्षेत्र की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई।