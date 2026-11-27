Dungarpur : गलियाकोट में नामांकन के बाहर आते हुए। फोटो पत्रिका
Dungarpur Panchayat Samiti Pradhan Chunav Result : डूंगरपुर जिले की 14 पंचायत समितियों में से कांग्रेस और बीएपी को तीन-तीन, जबकि भाजपा को चार पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं, चार पंचायत समितियों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से यहां गठबंधन और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से प्रधान सकते हैं। डूंगरपुर पंचायत समितियों के प्रधान पद के लिए आज 27 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले की कुल 234 पंचायत समिति सदस्य सीटों में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 87, कांग्रेस ने 74, भाजपा ने 68 और निर्दलीयों ने 5 सीटें जीती हैं। डूंगरपुर जिले की 14 पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव में 3 पंचायत समितियों डूंगरपुर, चिखली और भंडारी में निर्विरोध प्रधान चुने गए। भंडारी में भाजपा के अरविंद डामोर निर्विरोध प्रधान बने है। वहीं डूंगरपुर में कांग्रेस से मुकेश अहारी व चिखली में बीएपी से रमेशचंद्र बामणिया निर्विरोध प्रधान बने हैं।
नवनिर्मित भंडारी पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा के अरविंद डामोर निर्विरोध विजयी घोषित रहे। भंडारी में भाजपा को 8, कांग्रेस 4 और बीएपी को 2 सीटे प्राप्त हुई थी। इससे पहले सुबह भाजपा की ओर से अरविंद डामोर को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने सुबह सवा दस बजे अपने प्रस्ताव के साथ रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन प्रस्तुत किए थे। वही कांग्रेस की ओर से सज्जनदेवी डामोर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी राजकुमार सारेल ने दस्तावेजों की जांच में कांग्रेस की सज्जनदेवी डामोर के प्रस्तावक विजयी प्रत्याशी नहीं था। इसके कारण नामांकन निरस्त करना पड़ा। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी राजकुमार सारेल, सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजेश मीणा ने अरविंद डामोर को प्रधान पद पर विजयी घोषित कर शपथ ग्रहण करवाई। गलियाकोट बीएपी की कोमल कटारा प्रधान बनी हैं।
|पंचायत समिति
|कुल सदस्य
|कांग्रेस
|भाजपा
|बसपा
|BAP
|निर्दलीय
|आसपुर
|17
|5
|8
|0
|3
|1
|भंडारी
|15
|4
|8
|0
|2
|1
|बिछीवाड़ा
|17
|7
|2
|0
|8
|0
|चिखली
|15
|1
|1
|0
|13
|0
|दोवड़ा
|19
|13
|1
|0
|5
|0
|डूंगरपुर
|15
|10
|2
|0
|3
|0
|गलियाकोट
|15
|0
|4
|0
|11
|0
|गामड़ी अहाड़ा
|15
|8
|5
|0
|2
|0
|झोथरी
|17
|4
|1
|0
|11
|1
|पाडवा
|15
|1
|8
|0
|6
|0
|पालदेवल
|15
|7
|0
|0
|6
|2
|साबला
|17
|5
|9
|0
|3
|0
|सागवाड़ा
|27
|4
|16
|0
|7
|0
|सीमलवाड़ा
|15
|5
|3
|0
|7
|0
|कुल
|234
|74
|68
|0
|87
|5
|क्र.
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|1
|आसपुर
|परिणाम अपडेट होना बाकी
|—
|2
|भंडारी
|अरविंद डामोर
|भाजपा (निर्विरोध)
|3
|बिछीवाड़ा
|दीपा अहारी
|बीएपी
|4
|चिखली
|रमेशचंद्र बामणिया
|बीएपी (निर्विरोध)
|5
|दोवड़ा
|परिणाम अपडेट होना बाकी
|—
|6
|डूंगरपुर
|मुकेश अहारी
|कांग्रेस (निर्विरोध)
|7
|गलियाकोट
|कोमल कटारा
|बीएपी
|8
|गामड़ी अहाड़ा
|परिणाम अपडेट होना बाकी
|—
|9
|झोथरी
|तारा सरपोटा
|निर्दलीय
|10
|पाडवा
|परिणाम अपडेट होना बाकी
|—
|11
|पाल देवल
|नर्वदा देवी कोटेड़
|कांग्रेस
|12
|साबला
|जितेंद्र मीणा
|भाजपा
|13
|सागवाड़ा
|परिणाम अपडेट होना बाकी
|—
|14
|सीमलवाड़ा
|महेंद्र भगोरा
|निर्दलीय
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