Dungarpur Panchayat Samiti Pradhan Chunav Result : डूंगरपुर जिले की 14 पंचायत समितियों में से कांग्रेस और बीएपी को तीन-तीन, जबकि भाजपा को चार पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं, चार पंचायत समितियों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से यहां गठबंधन और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से प्रधान सकते हैं। डूंगरपुर पंचायत समितियों के प्रधान पद के लिए आज 27 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले की कुल 234 पंचायत समिति सदस्य सीटों में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 87, कांग्रेस ने 74, भाजपा ने 68 और निर्दलीयों ने 5 सीटें जीती हैं। डूंगरपुर जिले की 14 पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव में 3 पंचायत समितियों डूंगरपुर, चिखली और भंडारी में निर्विरोध प्रधान चुने गए। भंडारी में भाजपा के अरविंद डामोर निर्विरोध प्रधान बने है। वहीं डूंगरपुर में कांग्रेस से मुकेश अहारी व चिखली में बीएपी से रमेशचंद्र बामणिया निर्विरोध प्रधान बने हैं।