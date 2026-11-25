जिला प्रमुख चुनाव को लेकर पिछले दो दिनों से तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर अलग-अलग बैठकों का दौर चला। वहीं, तीनों पार्टियों के पदाधिकारी देर रात तक फोन पर राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे रहे। इसके बावजूद जिला प्रमुख चुनाव में किसी भी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया। तीनों दलों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर अपने दम पर जिला प्रमुख बनाने का प्रयास किया। इससे पहले हुए जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच गठबंधन हुआ था। उस समय कांग्रेस को 6, भाजपा को 8 और बीटीपी को 13 सीटें मिली थीं। दोनों बड़ी पार्टियों ने गठबंधन कर पांच साल तक बोर्ड चलाया था। हालांकि, इस बार तीनों पार्टियों ने गठबंधन से दूरी बनाते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।