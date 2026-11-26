Dungarpur UP Zila Pramukh : डूंगरपुर. जिला परिषद के उप जिला प्रमुख चुनाव में बीएपी की मंजुला रोत ने एक वोट से जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मतदान प्रक्रिया के बीच बीएपी सदस्यों के साथ कांग्रेस के एक जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन प्रमाण पत्र के बिना पहुंचने पर भाजपा नेताओं और सदस्यों ने आपत्ति जताई। भाजपा ने पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। हालांकि कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों ने उप जिला प्रमुख के चुनाव में मतदान नहीं किया। उप जिला प्रमुख के मतदान के लिए शाम करीब साढ़े चार बजे बीएपी के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के निठाउवा वार्ड-29 से जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल भी मौजूद थे। इस पर भाजपा नेताओं और सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं का आरोप था कि संबंधित कांग्रेस सदस्य बिना निर्वाचन प्रमाण पत्र के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर रहा है।