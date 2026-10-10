Naresh Meena Anshan: नरेश मीणा को लगातार हो रही पानी की उल्टियां, बोले- ‘अनशन तुड़वाने के लिए मजबूर नहीं करें’

बारां। किसान नेता नरेश मीणा की तबीयत बिगड़ने के बावजूद आमरण अनशन जारी है। बारां में अनशन के नौवें दिन उनका शुगर लेवल कम होने और लगातार पानी की उल्टियां होने की जानकारी सामने आई है। लगातार अनशन के चलते उनके वजन में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर परिजन, ग्रामीण और समर्थक चिंतित हैं। वे लगातार उन्हें अनशन समाप्त करने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।