Jaipur News: जयपुर के स्पा सेंटर पर पुलिस रेड, 13 युवतियों समेत 17 लोग धरे गए, जानिए मौके पर क्या-क्या मिला?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में अवैध गतिविधियों और बिना गाइडलाइन के चल रहे स्पा सेंटरों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए वेस्ट जिला पुलिस टीम ने शनिवार को मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई प्रमुख स्पा सेंटरों पर एक साथ दबिश दी। अचानक हुई इस पुलिस रेड से इलाके के स्पा संचालकों और वहां मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। एसीपी झोटवाड़ा शिवकुमार भारद्वाज के नेतृत्व में चलाई गई इस मुहीम के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 13 युवतियों और 4 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है।