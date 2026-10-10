10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में सरपंच चुनाव लड़ने की चाह, मध्य प्रदेश से चुराया 1 करोड़ का सोना- धरा गया

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधा राजस्थान अपने गांव भाग आया और पुलिस से बचने के लिए चोरी किए गए बेशकीमती सोने के बिस्किट और आभूषणों को अपने घर में जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया।
3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 10, 2026

jodhpur man steals gold from indore friend for sarpanch election

इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी गोपाल उर्फ गोपी जाखड़

राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों के नजदीक आते ही ग्रामीण इलाकों में चुनावी सरगर्मी और सरपंच बनने की होड़ चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच सरपंच चुनाव का खर्च निकालने और अपने महंगे शौक पूरे करने की सनक में अपराध का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जोधपुर जिले के गारासनी गांव निवासी एक युवक ने इंदौर में अपनी ही महिला दोस्त के घर से 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोना और नकदी पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधा राजस्थान अपने गांव भाग आया और पुलिस से बचने के लिए चोरी किए गए बेशकीमती सोने के बिस्किट और आभूषणों को अपने घर में जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया।

मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला ने अपने घर की अलमारी से कीमती सामान गायब पाया और आरोपी दोस्त का फोन लगातार बंद आने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इंदौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सर्विलांस के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। जब पुलिस टीम ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने सरपंच चुनाव लड़ने और चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने की अपनी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जोधपुर स्थित उसके ठिकाने से 1 करोड़ से अधिक मूल्य के सोने के बिस्किट और गहने बरामद कर लिए हैं।

महिला मित्र के घर रहता था आरोपी

पुलिस जांच और पीड़िता रेनू शर्मा (44 वर्ष), निवासी बीसीएम पार्क निपानिया मेन रोड (इंदौर) की शिकायत के अनुसार, आरोपी गोपाल उर्फ गोपी जाखड़ (25 वर्ष), निवासी गारासनी (जोधपुर) उनके घर में साथ में ही रहता था। 10 अगस्त से 13 सितंबर के बीच के समय में आरोपी ने देखा कि घर की अलमारी में सोने के बिस्किट और आभूषण रखे हुए हैं। उसी दौरान उसके दिमाग में गांव जाकर आगामी पंचायती राज चुनाव में सरपंच पद के लिए दावेदारी ठोकने का ख्याल आया।

अलमारी में रखे सोने पर बिगड़ी नीयत

चुनाव प्रचार और वोटरों को लुभाने में होने वाले बड़े खर्च को देखते हुए आरोपी की नीयत बिगड़ गई। उसने चुपके से अलमारी से 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोने का बिस्किट और अन्य आभूषण पार कर लिए। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी इंदौर से फरार होकर सीधे अपने गांव जोधपुर आ गया और अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया ताकि कोई उस तक न पहुंच सके।

गड्ढा खोदकर छिपाया 1 करोड़ का सोना

फोन बंद आने और घर से भारी मात्रा में सोना गायब होने के बाद पीड़िता को गोपाल पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इंदौर के संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी अमन सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की और जोधपुर से आरोपी गोपाल उर्फ गोपी जाखड़ को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। शुरुआत में बरगलाने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने चोरी के माल को ठिकाने लगाने के लिए राजस्थान स्थित अपने पैतृक घर को चुना। उसने घर के भीतर ही जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और सोने के बिस्किट व गहनों को उसमें दबा दिया था। पुलिस टीम ने उसकी निशानदेही पर करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य का 630 ग्राम वजनी सोने का बिस्किट, 40 ग्राम वजनी सोने की चेन, 2 लाख रुपये नकद और एक महंगा मोबाइल फोन बरामद कर जब्त कर लिया है।

सरपंच बनने की चाहत और महंगे शौक

पूछताछ में 25 वर्षीय आरोपी गोपी जाखड़ ने स्वीकार किया कि उसके गांव गारासनी में आगामी माह में सरपंच पद के चुनाव होने वाले हैं। वह गांव में अपनी राजनीतिक साख जमाना चाहता था और सरपंच का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। चुनाव लड़ने के लिए भारी-भरकम बजट की जरूरत थी और साथ ही उसे अपने महंगे शौक पूरे करने थे। इसी लालच में आकर उसने इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला।

राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के दौर में सामने आए इस अनोखे और सनसनीखेज अपराध ने हर किसी को हैरान कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पूरा सामान बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके राजनीतिक व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

Rajasthan Panchayat Election: ‘सरपंच बनी, तो कुंवारों के लिए लुगाई की व्यवस्था करूंगी’, पंचायत चुनाव से पहले चर्चा में अनूठा वादा

ये भी पढ़ें
wife for unmarried men promise before panchayat sarpanch election 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 08:22 am

Published on:

10 Oct 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में सरपंच चुनाव लड़ने की चाह, मध्य प्रदेश से चुराया 1 करोड़ का सोना- धरा गया

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

SI प्रमोशन के लिए 2KM दौड़े ASI दुर्गाराम की हार्ट अटैक से मौत, फिजिकल टेस्ट देने बाड़मेर से जोधपुर आए थे

ASI Durga Ram
जोधपुर

Rajasthan: मसाज के बहाने महिला का बन रहा था आपत्तिजनक वीडियो, AC पर नजर पड़ते ही मचा बवाल

Beauty Parlour Video
जोधपुर

जोधपुर: ‘मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हूं…’, व्हाट्सएप पर आई ‘लंदन वाली गर्लफ्रेंड’ की कॉल और खाते से उड़ गए लाखों

jodhpur cyber crime
जोधपुर

Jodhpur Crime: मुफ्त डीजल नहीं देने पर पेट्रोल पंप पर फायरिंग, 2 कैंपर से आए बदमाश, हर महीने 50 हजार की डिमांड

jodhpur petrol pump robbery
जोधपुर

उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा करने का दिया आदेश

Asaram Bapu
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.