Rajasthan Panchayat Election: ‘सरपंच बनी, तो कुंवारों के लिए लुगाई की व्यवस्था करूंगी’, पंचायत चुनाव से पहले चर्चा में अनूठा वादा

wife for unmarried men promise before panchayat sarpanch election 2026
राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों की आहट के बीच ग्रामीण सियासत का पारा चढ़ने लगा है। इस बार चुनावी समर में जनता को रिझाने के लिए पारंपरिक मुद्दों से हटकर सोशल मीडिया पर बेहद अनोखे और चौंकाने वाले चुनावी वादे सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे अनूठे और लोक-लुभावन वादे जहाँ एक ओर वोटरों के बीच हंसी-मजाक और मीम्स का जरिया बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों के युवाओं की वास्तविक सामाजिक समस्याओं को भी एक नए अंदाज में चुनावी पटल पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। झुंझुनूं जिले की झाझड़ ग्राम पंचायत से सरपंच पद की दावेदार का गांव के कुंवारे लड़कों की शादी कराने और दूसरे राज्यों से बहुएं लाने का अजीबोगरीब वादा इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र की झाझड़ ग्राम पंचायत से सरपंच पद की भावी उम्मीदवार अनिता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गांव के कुंवारे लड़कों की शादी करवाने का बेहद अनोखा चुनावी वादा किया है।
"कुंवारों के लिए लुगाई की व्यवस्था": वायरल वीडियो में अनिता ने कहा कि गांव का विकास (सड़क, पानी, बिजली) करवाना तो हर सरपंच की सामान्य जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनकी प्राथमिकता गांव के कुंवारे भाई हैं। उन्होंने खुले मंच से वादा किया, "सारा कुंवारा बाया के लिए लुगाई की व्यवस्था करांगा" (सभी कुंवारे भाइयों के लिए पत्नी/बहू की व्यवस्था करवाऊंगी)।
अनिता ने दावा किया कि अगर उन्हें गांव के लड़कों के लिए योग्य दुल्हनें तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में भी जाना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेंगी।
वैसे इस वादे का दूसरा पहलू देखें तो इस अनोखे वादे के पीछे झुंझुनूं और शेखावाटी क्षेत्र की एक गंभीर सामाजिक समस्या छिपी है, जिसके कारण यह चुनावी मुद्दा युवाओं को प्रभावित कर सकता है।
राजस्थान के झुंझुनूं और हरियाणा से सटे सीमावर्ती इलाकों में लिंगानुपात कम होने और युवाओं के पास सरकारी नौकरी या पर्याप्त रोजगार न होने के कारण बड़ी संख्या में लड़के कुंवारे रह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उम्रदराज हो रहे युवकों की शादी न होना एक बहुत बड़ा सामाजिक दर्द और मुद्दा है।
अनिता सैनी के इस बयान पर लोग खुलकर मजे ले रहे हैं और तरह-तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि "इस बार तो पूरा गांव अनिता जी को ही वोट देगा, क्योंकि उन्होंने सीधे दिल की बात कह दी है।" वहीं कुछ लोग इसे केवल चुनाव जीतने के लिए किया गया एक "पब्लिसिटी स्टंट" और गैर-जिम्मेदाराना वादा बता रहे हैं।
चुनावों में मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए अनूठे और अजीबोगरीब वादे करना अक्सर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक आसान जरिया माना जाता है। धरातल पर बुनियादी विकास जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने में लंबा समय और बड़ी बजटीय योजनाओं की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, 'कुंवारों की शादी कराने' या 'दूसरे राज्यों से दुल्हनें लाने' जैसे लोक-लुभावन और विवादित बयान सोशल मीडिया के इस दौर में उम्मीदवारों को रातों-रात बिना किसी खर्च के पूरे प्रदेश में मशहूर कर देते हैं।
इस तरह के वादे अक्सर गंभीर राजनीति को एक तमाशे में बदल देते हैं, जहाँ जनसेवा के वास्तविक एजेंडे पीछे छूट जाते हैं और केवल सुर्खियां बटोरने की होड़ मच जाती है। हालांकि, इन अनूठे वादों का दूसरा पहलू यह भी है कि ये ग्रामीण समाज की उन दबी हुई और कड़वी सच्चाइयों को उजागर करते हैं, जिन पर मुख्यधारा के राजनीतिक दल कभी खुलकर बात नहीं करते।
शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की कमी और रोजगार के अभाव के कारण युवाओं की शादी न हो पाना एक वास्तविक और गंभीर सामाजिक संकट बन चुका है। ऐसे में उम्मीदवारों द्वारा इस मुद्दे को उठाना भले ही पब्लिसिटी स्टंट या सस्ती लोकप्रियता का हिस्सा लगे, लेकिन यह वोटरों, विशेषकर युवाओं के उस दर्द को सीधे छूता है जिससे वे रोज जूझ रहे हैं। यही वजह है कि जनता इन्हें पूरी तरह खारिज करने के बजाय इनके पीछे छिपी मजबूरी और चुनावी चालाकी दोनों को एक साथ देख रही है।
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