Rajasthan News : सबसे बड़े JLN अस्पताल की ICU में घुसा सांप, डॉक्टरों से लेकर मरीज़ों-परिजनों में अफरा-तफरी, मशक्कत के बाद रेस्क्यू

राजस्थान के अजमेर से एक हैरान करने वाली और दहशत पैदा करने वाली खबर सामने आई है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के पुराने आईसीयू में अचानक एक सांप घुस जाने से वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल जैसे संवेदनशील और गंभीर चिकित्सा क्षेत्र में अचानक सांप के प्रकट होने से मरीजों की जान पर बन आई, जिससे चारों तरफ कुछ समय के लिए भारी डर और भगदड़ का माहौल बन गया।