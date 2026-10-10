Rajasthan News : सबसे बड़े JLN अस्पताल की ICU में घुसा सांप, डॉक्टरों से लेकर मरीज़ों-परिजनों में अफरा-तफरी, मशक्कत के बाद रेस्क्यू

Snake in Ajmer JLN hospital Cardiology ICU
राजस्थान के अजमेर से एक हैरान करने वाली और दहशत पैदा करने वाली खबर सामने आई है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के पुराने आईसीयू में अचानक एक सांप घुस जाने से वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल जैसे संवेदनशील और गंभीर चिकित्सा क्षेत्र में अचानक सांप के प्रकट होने से मरीजों की जान पर बन आई, जिससे चारों तरफ कुछ समय के लिए भारी डर और भगदड़ का माहौल बन गया।
प्रत्यक्षदर्शियों और अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, यह सांप पुराने आईसीयू के बाथरूम या फिर एसी के पाइप के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ था। आईसीयू के अंदर गंभीर रूप से बीमार मरीजों के बीच अचानक सांप को रेंगते देख वहां मौजूद तीमारदारों के होश उड़ गए। तुरंत इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और तुरंत रेस्क्यू दल को बुलाया गया। कार्डियोलॉजी विभाग के पीएमओ डॉ. लोकेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार शाम को करीब 6 बजे आईसीयू में सांप घुसने की सूचना मिली थी।
सांप एसी यूनिट के अंदर छिपा हुआ था, जिस कारण उसे तलाशने और बाहर निकालने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लगभग 2 घंटे तक चले लंबे और तनावपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार सांप को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन और मरीजों ने राहत की सांस ली।
गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी भी मरीज या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने अस्पताल परिसरों की सुरक्षा और साफ-सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अचानक घर या किसी बंद जगह में सांप दिख जाने पर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहकर सही कदम उठाने से किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सकता है। सांप दिखने पर तुरंत सुरक्षा नियमों का पालन करें:
सुरक्षित दूरी बनाएं रखें: सांप से कम से कम 6 से 10 फीट की दूरी बना लें। सांप कभी भी खुद से इंसानों पर हमला नहीं करता, वह केवल आत्मरक्षा में काटता है।
शांत रहें और अचानक हलचल न करें: सांप इंसानों की तेज आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन वे ज़मीन पर होने वाले कंपन (Vibrations) और अचानक होने वाली हरकतों को भांप लेते हैं। इसलिए वहां से धीरे-धीरे और शांति से पीछे हटें।
सांप पर नज़र रखें: यदि संभव हो, तो सुरक्षित दूरी से सांप पर लगातार नज़र रखें कि वह किस दिशा में जा रहा है या किस अलमारी, बेड या सोफे के नीचे छिप रहा है। इससे रेस्क्यू टीम को उसे ढूंढने में आसानी होगी।
कमरे को बंद कर दें: अगर सांप किसी एक ही कमरे में है, तो वहां मौजूद सभी लोगों और पालतू जानवरों को बाहर निकाल लें। इसके बाद कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बाहर से बंद कर दें और दरवाजे के नीचे के गैप को किसी भारी कपड़े या तौलिए से ब्लॉक कर दें ताकि सांप बाहर न आ सके।
सांप को खुद पकड़ने या मारने की कोशिश न करें: अधिकांश सांप काटने की घटनाएं तब होती हैं जब लोग उसे खुद लाठी से मारने या किसी डिब्बे में पकड़ने की कोशिश करते हैं। सांप को कभी भी किसी कोने में न घेरें, वरना वह आक्रामक हो सकता है।
वन विभाग: अपने स्थानीय वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर या राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करें।
स्थानीय सर्प मित्र: अपने क्षेत्र के किसी प्रमाणित और अनुभवी स्नेक सेवर या सर्प मित्र को तुरंत बुलाएं।
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