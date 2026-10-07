Rajasthan News: दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर दो ट्रेनों की टक्कर की खबर से हड़कंप, जानिए आखिर क्या है पूरी सच्चाई?

दिल्ली-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर स्थित कोटा के पास गुड़ला स्टेशन से अचानक एक बड़ी खबर सामने आई, जिससे यात्रियों और आम जनता के बीच भारी हड़कंप मच गया। सूचना मिली कि गुड़ला स्टेशन पर दो ट्रेन आपस में टकरा गई हैं, और इस भीषण हादसे में कई यात्रियों के गंभीर रूप से जख्मी होने की आशंका है। खबर मिलते ही कोटा से रेलवे के राहत और बचाव दल तत्काल मौके के लिए रवाना हो गए और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डिब्बों में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों के बीच चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया।