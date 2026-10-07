राजस्थान में नहीं मान रहे बजरी माफिया- दबंगई जारी, अब सवाई माधोपुर में पुलिस टीम पर हमला

राजस्थान में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीमों पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतापगढ़ में फॉरेस्ट रेंजर की दर्दनाक मौत के मामले की गूंज अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सवाई माधोपुर जिले के चौथकाबरवाड़ा थाना क्षेत्र से एक और दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अवैध बजरी से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास कर रहे एक कांस्टेबल को चालक ने जानबूझकर कुचलने की कोशिश की। इस हादसे में वाहन का पहिया कांस्टेबल के पैर के ऊपर से निकल गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, सड़क किनारे से गुजर रही एक करीब 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी इस हादसे की चपेट में आकर घायल हो गई।