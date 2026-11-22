पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान डीडवाना-कुचामन के पीलवा बंबाल निवासी कोमल सिंह उर्फ गुड्डू (29) के रूप में हुई। तलाशी में उसकी कमर से देसी पिस्टल और पैंट की जेब से चार जिंदा कारतूस मिले। वह हथियार रखने का वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, गेगल थाने में उसके खिलाफ धमकाकर अवैध वसूली का एक मामला भी दर्ज है, जो अदालत में विचाराधीन है।