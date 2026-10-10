कभी नेपाल तो कभी गुजरात… 5 मामलों में फरार और 4 जिलों में वांटेड आरोपी को बीकानेर पुलिस ने ऐसे दबोचा

बीकानेर। नेपाल से गुजरात और नागौर से जोधपुर तक ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों का कथित सप्लायर मनीष भादू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नाम छिपाकर स्कॉर्पियो में रह रहा था। इसके बावजूद बीकानेर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पांच प्रकरणों में फरार चल रहा था। उस पर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी जिलों में कुल 40 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अब उससे तस्करी के नेटवर्क और अन्य प्रकरणों में शामिल लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है।