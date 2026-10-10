Dungarpur News: कुएं में डूबने से युवती की मौत, सीढ़ियों पर पड़ी चप्पल से हादसे का चला पता

Dungarpur: सांकेतिक तस्वीर-एआई
डूंगरपुर। जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल माण्डव गांव में कुएं पर पानी भरने गई 20 वर्षीय युवती की डूबने से मौत हो गई। युवती घर के पास स्थित कुएं पर पानी लेने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान कुएं की सीढ़ियों पर उसकी चप्पलें पड़ी मिलीं। इससे परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। ग्रामीणों की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान पाल माण्डव निवासी रोशनी परमार के रूप में हुई है। वह पानी भरने के लिए घर के पास बने कुएं पर गई थी। काफी समय बीतने के बाद भी जब रोशनी घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता होने लगी। उन्होंने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
तलाश के दौरान परिजनों की नजर कुएं की सीढ़ियों पर पड़ी रोशनी की चप्पलों पर गई। चप्पलें देखकर कुएं में गिरने की आशंका हुई। इसके बाद ग्रामीणों को मौके पर बुलाया गया और कुएं में तलाश शुरू की गई।
ग्रामीणों की मदद से रोशनी को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद परिजन उसे तत्काल डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत की खबर से परिवार में शोक छा गया।
दोवड़ा थाने के एएसआई दयालाल पाटीदार ने बताया कि मृतका के पिता मोहन परमार ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमॉर्टम कराया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कुएं पर पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से युवती के उसमें गिरने की आशंका है।
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