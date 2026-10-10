Dungarpur News: कुएं में डूबने से युवती की मौत, सीढ़ियों पर पड़ी चप्पल से हादसे का चला पता

डूंगरपुर। जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल माण्डव गांव में कुएं पर पानी भरने गई 20 वर्षीय युवती की डूबने से मौत हो गई। युवती घर के पास स्थित कुएं पर पानी लेने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान कुएं की सीढ़ियों पर उसकी चप्पलें पड़ी मिलीं। इससे परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। ग्रामीणों की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।