Rajasthan Accident: डोल मेले से लौट रहे थे दो दोस्त, सड़क पर गिरे तो भारी वाहन ने कुचला; मौत के बाद मचा कोहराम

कैथून थाना सीआई मनोज सिकरवार के अनुसार, हादसा रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच हुआ। दोनों युवक बाइक से बारां के डोल मेले से कोटा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान डायरा के पास उनकी बाइक की किसी दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक सड़क पर गिर गए। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक भारी वाहन की चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि सन्नी उर्फ सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसके साथी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।