सुल्तानपुर (कोटा)। नेशनल हाईवे-27 पर सीमलिया थाना इलाके में सोमवार का दिन भौरा गांव के एक परिवार के लिए दोहरी त्रासदी भरा रहा। सुबह खेत पर जा रहे साइकिल सवार युवक को एक कार ने टक्कर मार दी। कोटा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार अभी इस हादसे के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम से लकड़ियों की व्यवस्था कर लौट रहे उसके मामा के बेटे को भी दूसरी कार ने टक्कर मार दी। दोनों हादसों के घटनास्थलों के बीच महज आधा किमी की दूरी थी। दूसरे हादसे में गंभीर घायल युवक ने भी शाम को कोटा अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।