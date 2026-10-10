Rajasthan Road Accident: नींद में थे यात्री, होटल पर मुड़ते ही बस में घुसा ट्रक, आधी रात हाईवे पर मची चीख-पुकार

हादसा रात करीब एक बजे हुआ, जब बस में सवार अधिकतर यात्री नींद में थे। लेकिन जैसे ही तेज धमाके की आवाज से नींद खुली तो कोई सीट से नीचे जा गिरा तो किसी के शरीर से खूब ​बह रहा था। हादसे के बाद यात्री बुरी तरह सहम गए और चीख पुकार मच गई। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बस से नीचे उतारा। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बस जैसे ही होटल की घूम रही थी, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बस को बीच में टक्कर मारी, ऐसे में बस डिवाइडर पर जाकर रूकी।