राजस्थान में गैंगवारः SP ग्रुप के मुखिया की हत्या, हिस्ट्रीशीटर समेत 25 बदमाशों ने किया हमला; साथी के हाथ-पैर तोड़े

सीकर। लक्ष्मणगढ़ हाईवे पर रसीदपुरा के पास बुधवार देर रात दो विरोधी गैंग में गैंगवार हो गई। जिसमें एसपी गैंग के मुखिया संदीप पिलानिया (34) की फावड़े, सरियों और रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई। उसका साथी आनंद शर्मा गंभीर घायल है। आनंद के हाथ-पैर में कई फ्रैक्चर हैं। घटना के बाद मृतक के परिजन, ग्रामीण और साथी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसटी सहित कई टीमें लगाई गई हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।