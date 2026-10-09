हनुमानगढ़ MLA गणेशराज बंसल पर एक और केस दर्ज, लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर से धमकी दिलाने का आरोप

फर्जी तरीके से दो पट्टे जारी करने के करीब 23 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल को पिछले महीने ही जमानत मिली थी। चार दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सीआईडीसीबी ने गणेशराज बंसल को सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। जांच एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड और बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन, कोर्ट ने रिमांड की मांग खारिज करते हुए विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए थे। इसके बाद विधायक की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया था। इसके बाद गणेशराज बंसल की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया गया था। जिस पर कोर्ट ने गणेश राज की जमानत स्वीकार कर ली थी।