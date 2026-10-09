Rajasthan : राजस्थान सरकार के आदेश को अधीक्षण अभियंता ने पलटा, खनिज व्यापारियों में भारी असमंजस

Rajasthan : भीलवाड़ा. राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग में एक अजीबोगरीब और विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है। यहां राज्य सरकार की अधिसूचना पर एक अधीक्षण खनिज अभियंता का आदेश भारी पड़ता नजर आ रहा है। नियमों के इस सीधे टकराव के कारण राजस्थान के खनिज व्यापारियों में भारी असमंजस और परेशानी का माहौल है। दरअसल, सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से 3 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रदेश के केवल चार खनिज एमसेंड, क्रेशर गिट्टी, चुनाई पत्थर व बजरी पर टीपी (ट्रांजिट पास) का प्रावधान रखा था। सरकार ने शेष मिनरल्स माइका, बैराइट्स, लाइम स्टोन, आयरन, और जिंक से टीपी की अनिवार्यता को हटा दिया था।