9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan : राजस्थान सरकार के आदेश को अधीक्षण अभियंता ने पलटा, खनिज व्यापारियों में भारी असमंजस

Rajasthan : भीलवाड़ा. राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग में एक अजीबोगरीब और विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है। यहां राज्य सरकार की अधिसूचना पर एक अधीक्षण खनिज अभियंता का आदेश भारी पड़ता नजर आ रहा है। जानें क्यों?
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 09, 2026

mineral engineer overturned rajasthan government order traders confuse

Rajasthan : फोटो प्रतीकात्मक है, एआइ से बना हुआ है।

Rajasthan : भीलवाड़ा. राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग में एक अजीबोगरीब और विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है। यहां राज्य सरकार की अधिसूचना पर एक अधीक्षण खनिज अभियंता का आदेश भारी पड़ता नजर आ रहा है। नियमों के इस सीधे टकराव के कारण राजस्थान के खनिज व्यापारियों में भारी असमंजस और परेशानी का माहौल है। दरअसल, सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से 3 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रदेश के केवल चार खनिज एमसेंड, क्रेशर गिट्टी, चुनाई पत्थर व बजरी पर टीपी (ट्रांजिट पास) का प्रावधान रखा था। सरकार ने शेष मिनरल्स माइका, बैराइट्स, लाइम स्टोन, आयरन, और जिंक से टीपी की अनिवार्यता को हटा दिया था।

अधीक्षण खनिज अभियंता का नया आदेश

राजस्थान सरकार के इस फैसले के उलट जयपुर वृत्त के अधीक्षण खनिज अभियंता एनएस शक्तावत ने आदेश जारी कर जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू के खनि अभियंताओं तथा टोंक, दौसा, नीमकाथाना, और कोटपूतली के सहायक खनिज अभियंताओं को नए निर्देश दिए हैं। इसमें रॉयल्टी पेड खनिज क्वार्टज व फेल्सपार का निर्गमन डीलर्स की ओर से ई-वेबिल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे रोककर टीपी से निर्गमन सुनिश्चित किया जाए।

विभाग ने तर्क दिया कि केंद्र की अधिसूचना 20 फरवरी 2025 के तहत क्वार्टज व फेल्सपार को प्रधान खनिज घोषित किया था। इसलिए राजस्थान मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल्स, 2007 के तहत इनका परिवहन बिना टीपी के नहीं हो सकता। साथ ही अवैध परिवहन में पकड़े जाने पर 13 जनवरी 2011 के परिपत्र के अनुसार कम्पाउंड राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।

खनिज संगठनों की समझ से परे नया नियम

इस आदेश ने खनिज व्यवसायियों को सकते में डाल दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब सरकार ने 2017 के नियमों को बंद कर दिया था और उक्त चार खनिजों को छोड़कर शेष से टीपी हटा दी गई, तो फिर अब अचानक केवल दो मिनरल्स क्वार्टज व फेल्सपार के लिए टीपी का प्रावधान क्यों लागू किया जा रहा है। क्या अन्य खनिज जैसे माइका, बैराइट्स, लाइम स्टोन, आयरन, जिंक और अन्य खनिजों के लिए पृथक नए कोई नियम लागू किए जाने वाले हैं।

संगठनों का आरोप है कि सरकारी अधिसूचना और स्थानीय स्तर के आदेशों में कोई तालमेल नहीं है। इन विरोधाभासी नियमों और लालफीताशाही के चलते प्रदेश का खनिज व्यापारी खासा परेशान है। इससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों का यहा तक कहना है कि यह आदेश भी केवल कुछ जिलों के लिए लागू किया गया है। इसे लागू करना है तो पूरे प्रदेश में लागू किया जाए।

सवाल जो जवाब मांगते है

बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के नियमों पर भारी एक अधीक्षण खनिज अभियंता का आदेश है। यह समझ से परे है कि 2025 में टीपी क्यों हटाई गई और अब पुनः लागू करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य हैं। यदि 2007 के नियमो के तहत पंजीयन होना आवश्यक है तो इसके लिए कोई अलग से ऑनलाइन या ऑफ लाइन प्लेटफार्म उपलब्ध है।

Ashutosh Dixit : भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख बने आशुतोष दीक्षित, जानिए राजस्थान से क्या हैं कनेक्शन?

ये भी पढ़ें
ashutosh dixit appointed new chief indian air force know Barmer connection

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2026 06:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : राजस्थान सरकार के आदेश को अधीक्षण अभियंता ने पलटा, खनिज व्यापारियों में भारी असमंजस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur : न्यू सांगानेर रोड पर आज नहीं चलेगा जेडीए का बुलडोजर, व्यापारियों और जनता के आंसू थमे, मिली बड़ी राहत

jaipur new sanganer road today not run jda bulldozer trader public relief
जयपुर

Jaipur News: जेडीए आयुक्त IAS सिद्धार्थ महाजन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट में पेश करने के निर्देश

JDA Commissioner Siddharth Mahajan
जयपुर

Rajasthan : प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई, तौल में ‘कटौती’, कीमत में ‘बढ़ोतरी’, कॉटन वूल में फिर पकड़ा खेल

rajasthan legal metrology big operations again caught cotton wool game
जयपुर

मौसम विभाग का 9 से 22 अक्टूबर तक का पूर्वानुमान, राजस्थान में 4 दिन बारिश और 40 KMPH की गति से हवा चलने की संभावना

meteorological department forecast 9 to 22 oct rajasthan 4 days rain wind
जयपुर

Rajasthan Police : गुड न्यूज, राजस्थान पुलिस ने बनाई देश की पहली पुलिस पोलो टीम, टीम ब्लू रही विजयी

good news rajasthan police formed country first police polo team
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.