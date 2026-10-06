Ashutosh Dixit : भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख बने आशुतोष दीक्षित, जानिए राजस्थान से क्या हैं कनेक्शन?

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 6 अक्टूबर, 2026 को भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 अक्टूबर से एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक रहेगा। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, आशुतोष दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। वह स्टाफ कोर्स, बांग्लादेश और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के स्नातक हैं। जिनके पास 3,500 फ्लाइंट घंटे का ज्यादा का अनुभव है।