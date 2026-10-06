Rajasthan Panchayat Elections : सरपंच पद के लिए आवेदन करना है, तो ये दस्तावेज तैयार रखें, नहीं तो हो सकता है रद्द

Rajasthan Panchayat Elections : बस्सी. पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांवों में चुनावी गतिविधियां तेज होने के साथ ही सरपंच पद के संभावित दावेदार नामांकन पत्र के साथ लगने वाले दस्तावेजों की तैयारियों में जुट गए हैं। अक्सर पिछले चुनावों में देखा गया कि कि कई प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र के साथ अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य का एक डमी आवेदन और लगाते हैं, ताकि कोई उनके नामांकन पत्र में कोई त्रुटि हो जाए तो दूसरा नामांकन सही हो जाए तो उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिरे। उल्लेखनीय है कि जयपुर जिले में चार चरणों में चुनाव होंगे। जिसमें चाकसू व कोटखावदा में तीसरे व बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ व आंधी पंचायत समितियों के चुनाव चौथे चरण में चुनाव होंगे हैं।