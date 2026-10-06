Weather Update : राजस्थान में जल्द सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 10-12 अक्टूबर को मेघगर्जन संग बारिश की संभावना

Weather Update : 12 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं 11 अक्टूबर को बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के इन इलाकों में बरसात का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के कुछ भागों में 10 से 12 अक्टूबर के दौरान बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। प्रदेश के शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।