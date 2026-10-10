दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले राजस्थान में सख्ती, जयपुर में 24 प्रदर्शनकारियों को किया पाबंद, आज 12 ट्रेन रद्द

जयपुर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज यानी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन से पहले राजस्थान में पुलिस कार्रवाई और रेल परिचालन में बदलाव के मामले सामने आए है। जयपुर से प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे 24 प्रदर्शनकारियों को पाबंद किया गया है। वहीं, सीकर के रींगस में अधिवक्ता सुरेंद्र उर्फ संजू वर्मा को डिटेन किया। इसके अलावा अलवर में सेजेपी पदाधिकारी दीपक बालियान ने पुलिस पर दबाव बनाने और हाथापाई के आरोप लगाए हैं। वहीं, दिल्ली में यातायात बाधित होने की आशंका के चलते रेलवे ने राजस्थान से गुजरने वाली 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और दो ट्रेनों के समय में बदलाव किया है।