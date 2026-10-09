Rajasthan : ‘मुझ पर प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का बनाया दबाव’, सीजेपी नेता दीपक बालियान का बड़ा बयान

Rajasthan : कठूमर (अलवर). दिल्ली में शनिवार, 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संगठन सह प्रभारी दीपक बालियान को उसके घर से ले जाने का मामला गरमा गया है। दीपक अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र के मनखेड़ा गांव के रहने वाले हैं। दीपक का आरोप है कि गुरुवार देर रात कुछ पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और उन्हें गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ले गए। दीपक ने पुलिस पर प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का दबाव बनाने, हाथापाई करने और मोबाइल अपने पास रखने का आरोप लगाया है।